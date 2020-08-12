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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة تربك المشهد الامني بتعز ...مقتل (غدر) والحملة الامنية تحمي (غزوان)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ئة تربك المشهد الامني في تعز افادت مصادر مطلعة ان المطلوب الأمني عبدالرحمن الشرعبي الملقب "غدر " قد لقي حتفة جراء إحراق شقة صهيره في شارع المغتربين بتعز الأحد الماضي اثناء تواجده فيها ونتج عنها مقتل صهيره الطفل ايهم عبدالله حسن 10 سنوات واخرون. واكدت المصادر أن الاجهزة الامنية قد عمدت لاخفاء الخبر لتسهيل مهمة ضبط بقية العناصر المطلوبة في الاحداث التي شهدتها المدينة قبل يوم امس الأول من مجاميع غدر بينما تم الاتفاق بين مدير الامن وصادق سرخان على تسليم ابن اخته غزوان للتحفظ عليه حتى يتم تصفية مجاميع غدر ورجحت المصادر ان يتم الاعلان عن الخبر في بيان رسمي بعد استكمال ضبط بقية العناصر المطلوبة. ئة تربك المشهد الامني في تعز افادت مصادر مطلعة ان المطلوب الأمني عبدالرحمن الشرعبي الملقب "غدر " قد لقي حتفة جراء إحراق شقة صهيره في شارع المغتربين بتعز الأحد الماضي اثناء تواجده فيها ونتج عنها مقتل صهيره الطفل ايهم عبدالله حسن 10 سنوات واخرون. واكدت المصادر أن الاجهزة الامنية قد عمدت لاخفاء الخبر لتسهيل مهمة ضبط بقية العناصر المطلوبة في الاحداث التي شهدتها المدينة قبل يوم امس الأول من مجاميع غدر بينما تم الاتفاق بين مدير الامن وصادق سرخان على تسليم ابن اخته غزوان للتحفظ عليه حتى يتم تصفية مجاميع غدر ورجحت المصادر ان يتم الاعلان عن الخبر في بيان رسمي بعد استكمال ضبط بقية العناصر المطلوبة.

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