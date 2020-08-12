شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من الأرصاد للمواطنين في هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نبهت جهات الأرصاد، من تعرض بعض مرتفعات المهرة وحضرموت إلى مناخ عير مُستقر خلال الساعات المقبلة، مصحوب بأمطار رعدية. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وأوضحت أن تلك المرتفعات ستشهد اليوم الأربعاء، نشاطًا رعديًا، إلى جانب أمطار متفرقة.

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