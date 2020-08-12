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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس العمليات المشتركة بمحور الضالع القتالي يلتقي بقيادة مقاومة جبهة مديرية الحشاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
الضالع - الخليج 365
التقى العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس العمليات المشتركة بمحور الضالع القتالي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، بقيادة مقاومة جبهة الحشاء.
وفي اللقاء الذي عقد في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي، رحَّب العميد مهدي، بقيادة مقاومة جبهة الحشاء، مؤكداً وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب قيادة مقاومة الحشاء الأبطال بالمال والرجال والسلاح لدعم ومساعدة ومساندة الجبهة حتى تحرير كافة أراضي المديرية من مليشيات الحوثي الإيرانية.
وقال مهدي:"إنَّ مديرية الحشاء جزء لا تتجزَّأ من محافظة الضالع بعد التقسيم الإداري لعام 1998م عندما تشكلت المحافظة، وأن تحريرها واجب علينا جميعاً حتَّى استعادة الحُرِّية لأبناء مديرية الحشاء من غطرست وهنجمة المليشيات الحوثية التي تعتمد على نهب مصادر المواطنين وفرض الجبايات والرسوم على التجار والمزارعين إجبارياً والزجَّ بأبنائهم في جبهات القتال بقوَّة السلاح، والتهديد بالتصفية من يعارض سياساتهم الإجراميَّة.
من جانبهم قيادة مقاومة جبهة الحشاء أوضحوا أن أبناء المديرية قاطبة لا يريدون هذه الفئة السلالية الضالة وما استمرار بقاء هذه المليشيات الباغية في المديرية إلَّا تحت طائلة استخدام لغة القتل والتهديد والترهيب والحصار بقوَّة السلاح ضدّ المواطنيين العزل، مؤكدين استعدادهم في مواصلة القتال حتَّى تحرير المديرية من عصابات القتل والخراب والدمار.
وأشاروا إلى أنَّ أبناء الحشاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المليشيات المتخلفة التي جاءت من كهوف مران تقتل وتعبث وتنهب وتعيث في المديرية الخراب، وتدأب على تفجير منازل المشائخ لترهيب المواطنين.
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