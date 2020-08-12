الحملة الأمنية المشتركة بتعز تنفذ انتشارا واسعا وسط المدينة لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

نفذت الحملة الأمنية المشتركة بتعز انتشاراً أمنياً واسعا ومكثفاً حيث انتشرت الأطقم والآليات العسكرية والأمنية المختلفة في معظم الشوارع وسط المدينة.



وانطلقت الحملة الأمنية بقيادة مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي وبإشرافه مباشرة ومعه المساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي وبمشاركة الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة والشرطة العسكرية.

ويأتي هذا الانتشار الذي استهدف المناطق التي شهدت الأحداث والمواجهات الأخيرة حيث انتشرت أطقم الحملة الأمنية في شارع التحرير الأسفل والمغتربين وجولة سنان وجولة الكهرباء وحارة الواقش وعددً من الشوارع الأخرى في المدينة، بهدف ملاحقة وإلقاء القبض على عناصر مطلوبة أمنيا، ومتسببة بافتعال أعمال فوضى مسلحة في المدينة.

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وقال مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي في تصريح للإعلام الأمني، إن الحملة الأمنية المشتركة عازمة على إلقاء القبض على كافة المتسببين بإثارة أعمال الفوضى والتخريب، التي تسببت بخلخلة الأمن والاستقرار للمواطنين وترويع الآمنين.

وأشار العميد الأكحلي إلى أن الحملة لن تتوانى بالقيام بمسؤولياتها تجاه العناصر المتمردة أيا كانت، وستقوم بواجبها على أكمل وجه، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأيادي العابثة بأمن المدينة والسكينة العامة للمواطنين.

وشدد العميد الأكحلي على أن تعز لن تكون مُرتعا للأعمال التخريبية، وأن الأجهزة الأمنية ستبذل أقصى جهودها من أجل وضع حد لكل الجرائم ومفتعليها.