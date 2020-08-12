شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص في احتجاجات على منشور مسيء للرسول في الهند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفعت أعداد القتلى في الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت مدينة بنغالورو جنوب الهند، إلى ثلاثة قتلى، بحسب تصريحات مسؤول بالشرطة الهندية.

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ويذكر أن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين، منشورا مسيئا للرسول صلى الله عليه وسلم على فيسبوك، إلا ان الشرطة أعلنت بأن الوضع تحت السيطرة، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات، حيث قال مفوض الشرطة بأنهم قاموا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أنه أصيب عدد من أفراد الشرطة، وأنه تم فرض حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.