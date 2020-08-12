شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قيفة.. الحوثيين يجتاحون المنطقة والشرعية تخلي الجبهة .. تراجيديا سقوط نهم تتكرر اليوم في قيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية ان ميليشيات الحوثي التابعة لايران اجتاحت اليوم منطقة قيفة بالكامل لتعيد للاذهان تراجيديا سقوط جبهتي نهم والجوف . وقالت المصادر انه بسقوط قيفه تكون كل الطرقات الممتدة من مارب تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed مراقبون عدو سقوط قيفه بيد ميليشيات الحوثي رد من اطراف بالشرعية على اتفاق الرياض واستباقا لتشكيل الحكومة في محاولة لخلط الاوراق .. الجدير بالذكر ان تخلي الشرعية عن جبهة قيفه ادى الى سقوطها بعد حجور وال عوض وردمان وعتمة والعود..

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