شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أول صورة للنجمة الجديدة لمسلسل "باب الحارة" ..فنانة متحولة جنسيا لم يستطع المخرج تمالك نفسه امام جسمها المثير .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختار مؤلف مسلسل باب الحارة الشهير الدمشقي مروان قاووق الذي ساهم في فكرة وتأليف وسيناريو وحوار عدد كير من أجزاء العمل الدمشقي الفنانة اللبنانية جويل بدر لتعلب دور البطولة في مسلسل جديد سيحمل اسم عرس الحارة

وشكل اختيار بدر صدمة للجمهور العربي بعد مشاركة الفنانة اللبنانية المعروفة بالمتحولة الجنسية من ذكر الى انثى صورة عبر حسابها في انستجرام ظهرت بها رفقة قاووق والممثل السوري علي كريم المعروف بشخصية أبو النار في العمل

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واستنكر الجمهور اختيار المؤلف وكاتب العمل للمتحولة اللبنانية في اشارة الى وجود عدد كبير من الوجوه الصاعدة السورية النسائية التي يمكن أن تلعب دور البطولة في العمل المقبل باحترافية منقطعة النظير

والجدير بالذكر ان مسلسل باب الحارة كان قد غاب عن موسم مسلسلات رمضان 2020 بعد انشغال شركة الانتاج المتحصلة على حقوقه بتصوير مسلسل بروكار ووعدت الشركة الجمهور بانتاج الجزء 11 من مسلسل باب الحارة وعرضه في السنة القادمة ضمن سباق رمضان 2021

ويشار الى ان مسلسل باب الحارة كان قد غاب عنه أهم نجومه بعد رفضهم العمل في الجزء العاشر لشركة قبنض وأتى الرفض من الالتزام الاخلاقي بنسخة شركة ميسلون التابعة للمخرج بسام الملا وشقيقه مؤمن الملا

وكان أول الرافضين للعمل ميلاد يوسف الذي لعب دور عصام ابن ابوعصام زعيم حارة الضبع وفوزية التي جسدت شخصيتها الفنانة السورية شكران مرتجى وام عصام صباح الجزائري وغيرهم من الاسماء