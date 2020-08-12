شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد مفترس يلتهم طفل من قبضة والدة بلمح البصر .. شاهد كيف تصرف الأب المفجوع وفاجئ الجميع بحركة لم تخطر على بال أحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكن رجل بطريقة، شبه إعجازية، من إنقاذ طفله الصغير من أنياب أسد جبال كاد يفترسه في إحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا.

ووفقاً لموقع “فوكس نيوز” فإن أسرة من 6 أشخاص كان يسيرون في منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس في مدينة ليك فورست بكالفورنيا، عندما وقع الحادث المؤلم، حيث كان أحد الأطفال وعمره 3 أعوام يسير أمام والده قبل أن يهجم عليه فجأة أسد جبال.

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• أسد مفترس يلتهم طفل من قبضة والدة بلمح البصر .. شاهد كيف تصرف الأب المفجوع وفاجئ الجميع بحركة لم تخطر على بال أحد

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وأوضح الموقع أن الأسد الذي ظهر فجأة التقط الطفل من رقبته، لكن الأب سارع بضرب الأسد بحقيبة ظهر مما جعل ذلك الحيوان المفترس يفلت الطفل الصغير، ويتناول الحقيبة بدلا منه، ويقفز إلى إحدى أشجار المنتزه.

وذكرت هيئة مكافحة حرائق مقاطعة أورانج إنه جرى نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، فيما قال مسؤولون في الحديقة إن ذلك الأسد قد جرى قتله لاحقا.