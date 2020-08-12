الحكومة تؤكد دعمها لاستكمال بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أكدت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور معين عبدالملك، التزامها ودعمها الكامل لاستكمال بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقدته حكومة تصريف الأعمال اليمنية لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة والمهام الماثلة أمام الحكومة حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

Advertisements

وخلال الاجتماع، أعربت الحكومة عن ثقتها في أن تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وبنوايا صادقة ومخلصة من الجميع، يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

ووضع الدكتور معين عبدالملك، حكومة تصريف الأعمال في صورة كاملة أمام مختلف التطورات خلال الفترة الماضية، والالتزامات الواجب على أعضاء الحكومة القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى ضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال في القيام بواجباتها ومسؤولياتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية ومباشرة مهامها لاستكمال معركة استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والإنسانية وتخفيف تداعياتها على المواطنين.

وأشار إلى الأولويات الملحة والواجبات المفترض القيام بها لتجاوز تداعيات وأضرار كارثة السيول والتنسيق مع الدول والمنظمات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجبهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية.