شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية في تعز تلقي القبض على غزوان المخلافي وعدد من أفراد عصابته “الأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر امني ان قوات الامن القت على عدة قيادات متمردة . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال المصدر ان الحملة الأمنية تلقي القبض على غزوان المخلافي وماجد الاعرج وعمر الشرعبي . واندلعت مواجهات عنيفة قبل قليل بين قوات الأمن ومسلحين يتبعون غزوان.والجدير ذكره ان المقبوض عليهم قد عاثوا في تعز خرابا وفسادا!

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