شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بيان هام من أسرة العلامة العمراني حول اقتحام منزله بصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف نجل مفتي اليمن القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني حقيقة اقتحام منزل والده في العاصمة صنعاء من قبل مسلحي الحوثيين.
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وقال نجل العمراني في تغريدة على حساب والده الرسمي على "تويتر" رصدها يمن برس" مساء اليوم، "لا صحة للإشاعات المنتشرة عن اقتحام منزل الوالد القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، أو غيرها، فالوالد في صحة وعافية، ويتمنى من الجميع تحري الدقة والتثبت عند نقل أي خبر.
وكانت وسائل إعلام وناشطون تحدثوا في وقت سابق عن اقتحام منزل القاضي العمراني في صنعاء من قبل الحوثيين على خلفية فتوى أصدرها حول مايسمى بعيد الغدير.
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