شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أول وزير يبارك لمحافظ عدن ويصفه بالصديق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التهاني القلبية للصديق العزيز أحمد لملس بمناسبة نيله ثقة فخامة رئيس الجمهورية بتعينه محافظاً للعاصمة عدن .

جمعتني بهذا الرجل العديد من المواقف ، وكان رجل دولة وسياسة .ومخلص فيه عمله .

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نتمنى له التوفيق في مهمته القادمة في خدمة عدن وأهلها .

من صفحة وزير الشباب والرياضة نايف البكري