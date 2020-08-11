شاهد.. أول وزير يبارك لمحافظ عدن ويصفه بالصديق

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يزيد بن سلمان - شبوة - التهاني القلبية للصديق العزيز أحمد لملس بمناسبة نيله ثقة فخامة رئيس الجمهورية بتعينه محافظاً للعاصمة عدن .
جمعتني بهذا الرجل العديد من المواقف ، وكان رجل دولة وسياسة .ومخلص فيه عمله .
نتمنى له التوفيق في مهمته القادمة في خدمة عدن وأهلها .
من صفحة وزير الشباب والرياضة نايف البكري
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