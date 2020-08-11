شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اليمن : شاهد صورة لديوان في اليمن يعتبر هو الأطول في البلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون صورة في مواقع التواصل الإجتماعي قالوا انها لاطول ديوان في اليمن يستخدم للمناسبات وقال الناشطون انه اطول ديوان في اليمن وهو في يافع بمحافظة لحج وصل طوله 75 متر . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار اليمن : شاهد صورة لديوان في اليمن يعتبر هو الأطول في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.