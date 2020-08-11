شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: مغترب يمني في السعودية يلقي مصرعه بطريقة مروعة صعقت كل المغتربيين اليمنيين وابكتهم من شدة القهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مغترب يمني في السعودية يلقي مصرعه بطريقة مروعة صعقت كل المغتربيين اليمنيين وابكتهم من شدة القهر

2020/08/11 الساعة 03:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: مغترب يمني في السعودية يلقي مصرعه بطريقة مروعة صعقت كل المغتربيين اليمنيين وابكتهم من شدة القهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.