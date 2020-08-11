لجنة الأسرى: حزب الإصلاح بعرقل تنفيذ اتفاق الأسرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء اتهمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن، بعرقلة تنفيذ اتفاق الأسرى الموقع في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية.

وقال رئيس لجنة الأسرى، عبدالقادر المرتضى، الاثنين،:” اتفاق عمًان بشأن الأسرى لا زال معلقاً حتى الآن بسبب رفض (حزب الإصلاح) في مأرب تنفيذ ما عليهم في الاتفاق”.

وتابع المرتضى” نأمل أن تثمر الجهود المبذولة في دفعهم إلى الالتزام بالتنفيذ، لأن الملف إنساني والأسرى وأهاليهم من الطرفين أكثر المتضررين من هذا التعطيل والتأخير”.

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