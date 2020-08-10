شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء السعودي يلزم هذه الشريحة في المجتمع بإلغاء جميع حساباتهم في كل وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اوضحت مصادر اعلامية في المملكة العربية السعودية إن المجلس الأعلى للقضاء أكد على أصحاب الفضيلة القضاة، بإلغاء جميع حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
وأشار تعميم صادر من التفتيش القضائي إلى إلزام كل قاضي بالكتابة على نموذج موحد يتضمن الإقرار بعدم وجود أي حساب له في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد التعميم أنه في حال مخالفة ذلك فسيتم اتخاذ اللازم بحق المخالف، على أن ترد الإفادة مرفقًا بها النماذج بعد توقيعها من أصحاب الفصيلة خلال ثلاثة أيام عمل.
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