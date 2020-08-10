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عدن - ياسمين التهامي - الإمارات مصممة على إسقاط هذا الرئيس العربي: و"ضاحي خلفان" يتوعد: يجب أن يُحاسب على كل صغيرة وكبيرة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ضاحي خلفان تميم تغريداته المثيرة للجدل بشأن عدة دول عربية . وشن ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - هجوما شرسا على الرئيس اللبناني العماد ميشال عون. وقال في تغريدة: قال عون..لبنان ستعود افضل مما كانت ..لا ياشيخ...ما هو ليش حدث هذا التدمير الهائل في عهدك...؟؟؟ القادم سيبه..انت اولا يجب ان تحاسب على الحاصل. وأضاف: عون يحاول ان يصور نفسه انه سيكون المنقذ للبنان..يا سيدي ما انت نفسك المدمر..حاسب نفسك اولا ثم طالب بمحاسبة الٱخرين..ولو. ضاحي خلفان تميم تغريداته المثيرة للجدل بشأن عدة دول عربية . وشن ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - هجوما شرسا على الرئيس اللبناني العماد ميشال عون. وقال في تغريدة: قال عون..لبنان ستعود افضل مما كانت ..لا ياشيخ...ما هو ليش حدث هذا التدمير الهائل في عهدك...؟؟؟ القادم سيبه..انت اولا يجب ان تحاسب على الحاصل. وأضاف: عون يحاول ان يصور نفسه انه سيكون المنقذ للبنان..يا سيدي ما انت نفسك المدمر..حاسب نفسك اولا ثم طالب بمحاسبة الٱخرين..ولو.

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