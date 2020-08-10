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عدن - ياسمين التهامي - من منا لايذكر المرجع الشيعي الإيراني "علي السيستاني" الذي اختفى عن الأنظار؟؟.. شاهدوا كيف أصبح بعد أن بلغ أرذل العمر (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في أحدث صورة له، بعد بلوغه التسعين عاما. وبحسب المعلومات فإن الصورة التقطت له أمس السبت، بعد أربعة أيام على دخوله عقده العاشر. وعلي السيستاني هو المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق والعالم أجمع، رغم وجود مراجع شيعية أخرى. ولا يظهر السيستاني في مقابلات تلفزيونية، ولديه عدد قليل من الصور التي يظهر فيها خلال استقباله رؤوساء دول أو ممثلين أمميين. المصدر: RT المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في أحدث صورة له، بعد بلوغه التسعين عاما. وبحسب المعلومات فإن الصورة التقطت له أمس السبت، بعد أربعة أيام على دخوله عقده العاشر. وعلي السيستاني هو المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق والعالم أجمع، رغم وجود مراجع شيعية أخرى. ولا يظهر السيستاني في مقابلات تلفزيونية، ولديه عدد قليل من الصور التي يظهر فيها خلال استقباله رؤوساء دول أو ممثلين أمميين. المصدر: RT

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