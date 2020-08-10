كهرباء ساحل حضرموت تقلص ساعات التشغيل بسبب انعدام الوقود

أعلنت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، الأحد، تقليص ساعات تشغيل الطاقة إلى 12 ساعة في اليوم، بسبب انعدام الوقود.



وذكرت المؤسسة في بيان على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن برنامج التشغيل سيكون (ساعتين تشغيل مقابل ساعتين إطفاء).





وأرجعت المؤسسة نتيجة ذلك، إلى نفاذ كميات وقود المازوت بمحطات التوليد وشحة توفر مادة الديزل ولتجنب خروج كامل المنظومة عن الخدمة.



وقالت المؤسسة، إنها تواصلت مع جميع الجهات ذات العلاقة منذ فترة وما تزال في متابعات متواصلة لسرعة تزويد محطات التوليد بوقود التشغيل لتجنب نزول محطات التوليد عن الخدمة بشكل نهائي.



وأثار الإعلان موجة سخط كبيرة في أوساط المواطنين حيث يشكو السكان من ارتفاع درجات الرطوبة وتوقف جميع أعمالهم ما يؤثر على حياتهم المعيشية.

