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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصام الكثيري يفتتح مبنى الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة حضرموت الوادي و الصحراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
الخليج 365 - حضرموت
إفتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري مبنى فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء بمدينة سيئون
و بعد الإفتتاح إطلع الوكيل الكثيري على مكونات الفرع المكون من مبنى اداري و مستودع كبير و مختبر للمياه مجهز بأجهزة حديثة سيعمل على الارتقاء بمستوى عمل هيئة مشاريع مياه الريف .
و اشاد الوكيل الكثيري بمستوى عمل المشروع مشددا على اهمية ان يتزامن تدشين الفرع مع تطوير عمل مشاريع مياه الريف و تحسين أدائها الاداري و الفني و تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم
بدوره أوضح المهندس حسام غيثان مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة حضرموت الوادي و الصحراء إلى ان هذا المشروع و الممول من منظمة اليونيسف يأتي في إطار تطوير العمل الاداري و الفني للفرع مشيراً الى ان فرع مشاريع مياه الريف ينفذ حاليا جمله من المشاريع تتضمن إدخال انظمة الطاقة الشمسية للمشاريع و تنفيذ دورات تأهيلية لإدارات المشاريع المائية الريفية بهدف مواكبة التطور في هذا المجال و الرفع من مستوى أدائهم .
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