إب: مقتل شاب وإصابة آخر برصاص مسلحين في حادثتين منفصلتين

قُتل شاباً وأصيب آخر بإصابات بالغة، برصاص مسلحين في حادثتين منفصلتين، بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحاً حوثياً من أسرة باعلوي في مدينة جبلة (غرب) أقدم على قتل الشاب "عبدالكريم يحيى المؤيد" نتيجة خلاف بين الشابين.



وبحسب المصادر فإن الجاني يُدعى "محمد أمين باعلوي" وتربطه علاقة صداقة قوية مع المجني عليه، ولهما ذات التوجه، لكن خلافاً نشب بينهما لم تعرف طبيعته تطور إلى حد القتل.



وفي مديرية بعدان(شرق) أقدم مسلح يُدعى "علي حزام الدلالي" بإطلاق النار على المجني عليه "خليل محمد هدوان" وتركه ينزف ومنع أي شخص يقترب منه لإسعافه، بعد خلاف نشب بينهما.



وتشير المصادر إلى أن المجني عليه تم نقله لاحقاً لأحد مستشفيات المدينة ويعاني من إصابات في رأسه وقدميه.



وتشهد محافظة إب، انفلاتاً أمنياً وانتشاراً واسعاً للسلاح زادت معه حدة الجرائم الجنائية والصراعات المسلحة التي تؤججها قيادات حوثية.

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