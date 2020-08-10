شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي توضح سبب خروج يمن موبايل عن الخدمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيا الحوثي إن سبب خروج خدمات شركة يمن موبايل عصر امس عن الخدمة، جاء بسبب قيام المليشيا بإجراء تحديثات ضرورية في الانظمة الفنية الخاصة بالشركة.

وأضاف المليشيا أنه تم ادخال توسعة جديدة لغرض استيعاب المزيد من المشتركين وتخفيف الضغط على الانظمة الحالية.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من عملية التحديث والتوسعة للانظمة الجديدة.

وتقوم مليشيا الحوثي بالتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة تحركات قيادة الشرعية ومن ثم استهدافهم عبر الطائرات المسيرة.