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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن في القفر شمال إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
إب - الخليج 365
قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
مصادر محلية أفادت أن مواطنا يدعى "مطهر مصلح علي عاطف" قتل برصاص شاب يُدعى "سنان محمد قاسم الرعيني" بمديرية القفر، شمال محافظة إب.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل مواطن في السبرة وآخر في الرضمة بحوادث منفصلة.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة
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