شكرا لبحثكم عن خبر مسيرة راجلة للمعتصمين العسكريين الى مقر قيادة التحالف وتلويح بتصعيد ينهي المماطلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقامت اللجنة التحضيرية للاعتصام الحقوقي المفتوح الذي تجاوز الـ35 يوماً أمام مقر قيادة قوات التحالف العربي بالعاصمة عدن ، مسيرة راجلة للمعتصمين توجهت من ساحة الاعتصام إلى البوابة الرئيسية لقوات التحالف العربي مرددين شعارات التمسك والإصرار لاستعادة كافة الحقوق احقاقا لكافة المطالب الرئيسية والاساسيه المعلنة للاعتصام ، شعارات تخاطب دول التحالف بالاستجابة للمطالب الحقوقية للمعتصمين والضغط على حكومة الشرعيه بسرعة تنفيذها .

وردد المتظاهرون شعارات منضبطة أعدتها قيادة الاعتصام وهي :

ياتحالف صح النوم

لاتراجع بعد اليوم

ياتحالف أسمع أسمع

عن حقوقنا لن نتراجع

ياتحالف جاوب جاوب

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قوم قوم وفي الواجب

وقالت الهيئة في بيانها ان "أي أصوات تردد غير ذلك فهي لاتنسب لقيادة الهيئة والاعتصام ، اكان بطريقة الدبلجة أو غيرها".

وتقدم المسيرة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة والعميد ناجي العربي رئيس اللجنة التحضيرية للاعتصام وعدداً من أعضاء اللجنة التحضيرية

وألقى رئيس الهيئة كلمة قصيرة شكر فيها كافة المعتصمين على صمودهم وثباتهم في الاعتصام لفترة 35 يوماً ، مؤكداً استمرار الاعتصام وتنفيذ نشاطات تصعيدية حتى تلبية المطالب ، داعياً دول التحالف إلى إعادة النظر في سياسة التجاهل والمماطلة تجاه مطالب المعتصمين ، مجدداً بأن قيادة الهيئة واللجنة التحضيرية تعد لفعاليات تصعيدية حاشدة قريباً ستكون الحاسمة ، وستتحمل دول التحالف والحكومه المسؤليه لأي تبعات عكسية تخرج الأمور عن السيطره نتيجة لكل تلك المماطلات المتعمدة من قبلهم.

كما ألقى ناجي العربي كلمة قصيرة تحدث فيها بأن الاسبوع القادم سيشهد تحركا احتجاجياً تصعيديا سيغير الموازين وتضع حداً لسياسات المماطلة والتسويف المتبعة.