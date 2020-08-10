شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو صادم للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح شبه عارية .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة على ظهورها الفاضح ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعاد عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في مصر نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية ياسمين صبري من حمام الساباحة تمارس رياضتها المفضلة في احدى المسابح

وظهرت صبري بجسد رشيق ومنتناسق تسبح على ظهرها بمايوه أسود اللون أظهر منحنيات الفنانة المصرية تحت الماء .

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وانهالت التعليقات من جمهور الفنانة اللذين استذكروا الفيديو في وقت سابق من زواج صبري من زوجها رجل الأعمال المصري والمليونير أحمد أبو هشيمة

والجدير بالذكر ان صبري كانت قد نفت شائعات حملها وانفصالها والتي ربطتها بزوجها أبو هشيمة منذ مدة عن طريق مصدر مقرب منها ومن منزلها كما أنهت الجدل الدائر حول أجرها كضيفة على برنامج الحكاية واعلانها طلاقها من زوجها خلال البرنامج بتكذيب الشائعات

ويشار الى ان صبري كانت قد دعمت زوجها أبوهشيمة خلال ترشحه للبرلمان المصري عن حزب الشعب الجمهوري عن منطقة الصعيد المنحدر منها أبوهشيمة