عريس يمني يفاجئ ضيوفه ويقوم بحركة غريبة جدا لم يقم بها أي عريس قبل

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يزيد بن سلمان - شبوة - قام عريس يمني في محافظة إب بحركة غريبة جدا على المجتمع اليمني صدمت جميع الحاضرين. وأفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن أحد الشباب قام بتسليم نفسه لإدارة الأمن يوم عرسه في حركة غريبة لم تحدث قط في المجتمع اليمني. Advertisements وبحسب المصادر فإن العريس قام بتسليم نفسه لإدارة الأمن بعد قيام ضيوفه بإطلاق النار في حفل عرسه. وأشارت المصار إلى أن العريس لم يكن يرغب في إطلاق النار وقد حذر في وقت سابق من هذه العادة السئية وأبلغ جميع الضيوف بمنعها في عرسه. ويشار إلى أن هذه الحركة الواعية نادرا ما نجدها في مجتمعنا اليمني حيث تتسبت الرصاص الراجع في الأعراس بإصابة الكثير من الأبرياء بالإضافة إلى بعض الحوادث التي حولت الأعراس إلى عزاء بسبب إطلاق النار.

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