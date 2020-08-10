شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تزعم انها اختراقت التحالف استخباراتيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت مليشيا الحوثي أنها استطاعت اختراق قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. Advertisements وقال القيادي في مليشيا الحوثي, ورئيس ما يسمى هيئة الاستخبارات التابعة للحوثيين، عبدالله يحيى الحاكم , المعروف باسم " ابوعلي الحاكم "، إن جماعته استطاعت اختراق القوات السعودية. وأضاف أبو علي الحاكم في تصريح له اليوم أن هناك مرحلة جديدة من العمل الاستخباري تقوم به جماعة الحوثي ببعديه المرحلي والاستراتيجي، حسب تعبيره.

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