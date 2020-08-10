شكرا لبحثكم عن خبر بحضور الرويشان ..الحوثيون يشيعون أحد أبرز الشخصيات المؤثرة و"نجل صالح" يجري اتصالا هاتفيا بشقيقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت جماعة الحوثي الانقلابية الأحد إنها شيعت اليوم جثمان أخصائي الكلى في العاصمة صنعاء الدكتور شفيق العماد.

وبحسب الجماعة فقد تقدم التشييع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن التابع لهم "جلال الرويشان ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل وعدد من الأطباء والأكاديميين .

وأشاد المشيعون بمناقب العماد وإسهاماته في المجال الطبي..كما عبروا عن الأسف لرحيل هذه الشخصية الطبية والأكاديمية، التي سخرت نفسها لخدمة المرضى.

من جهته قال "يحيى صالح" في تغريدة له على حسابه بتويتر إنه إتصالاً هاتفياً مع نزيه العماد عزاه فيه بوفاة الدكتور/ شفيق أحمد العماد، الذي غادر الحياة متأثراً بفايروس كورونا.

وأمس السبت قالت مصادر طبية، إن استشاري أمراض باطنية الكلى بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا(شفيق العماد) توفي اليوم متأثراً بإصابة بفيروس كورونا.

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ويعد العماد أحد أشهر أطباء الكلى في اليمن وفق مصادر طبية.

وأصيب العماد بالفيروس، منتصف مايو الماضي وظل يعاني من تبعاته حتى توفاه الأجل فجر اليوم.

وتسبب وباء كورونا بوفاة نحو 100 من الكوادر العاملة في المجال الصحي أثناء قيامهم بواجبهم الوطني لمواجهة الجائحة في ظل انعدام الإمكانات.