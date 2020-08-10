شكرا لبحثكم عن خبر هذا مافعلته لجنة التحقيق في وجود مادة نترات الأمونيوم اليوم في ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت لجنة متخصصة، اليوم الأحد، عملية التحقق من مزاعم وجود مادة نترات الأمونيوم الكيمائية في أرصفة ميناء عدن. وترأس رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، اليوم، اجتماعا موسعا ضم الجهات ذات العلاقة وقيادات من التحالف العربي في عدن، للتحقق من مزاعم وجود مادة نترات الامونيوم بأرصفة الميناء. Advertisements وعقب الاجتماع، تم أخذ عينات من خمس حاويات تم اختيارها بشكل عشوائي من قبل اللجنة المشكلة من قبل النائب العام، برئاسة القاضي أنيس ناصر، بمشاركة التحالف العربي والجهات ذات العلاقة، وستواصل اللجنة المشكلة بأخذ العينات العشوائية من الحاويات لعدة أيام وفحصها، على أن يتم إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق، نفت الدائرة الإعلامية التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، وجود أي شحنة تحتوى على هذه المادة في ميناء عدن، وذكرت في بيان لها أن المادة الموجودة في أرصفة محطة الحاويات وتحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.

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