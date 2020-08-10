منحت غريفيث فرصة أخيرة.. حكومة الإنقاذ تطالب بنقل الملف اليمني في مجلس الأمن الى روسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف وزير الخارجية في اليمن، المهندس هشام شرف، عن تفاهم مشترك في إطار حكومة الانقاذ والمجلس السياسي على إعطاء المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن عريفيث، فرصة للوصول إلى حلول”.. داعياً الى ايجاد حلول تنهي الحصار والعدوان والبدء في عملية سياسية جديدة.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الانقاذ، في حوار مع “وكالة سبوتنيك” نشرته الأحد، أن “صنعاء ما زالت تمد يدها لاستكمال ملف الأسرى، وتريد المضي قدماً فيه بشكل كامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، بحسب ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، والبدء في خطوة ايجابية لإطلاق سراح الأسرى”.

وأشار شرف الى إن مهام “إدارة الدولة” في العاصمة اليمنية صنعاء، ليست مقتصرة على أنصار الله، فهناك تحالف مع المؤتمر الشعبي العام، وهناك حكومة انقاذ ومجلس سياسي، وهناك “شراكة كبيرة في صنع القرار”.

وقال: إن انصار الله، جزء من المجتمع اليمني ولن يرضيهم أن يحدث شيء بموانئ اليمن أو بشواطئه أو ثروته البحرية، وكذلك محافظة الحديدة”، مضيفاً: وننتظر التوصل إلى نقطة يكون فيها حل” في إشارة إلى خزان النفط العائم “صافر” قبالة ميناء رأس عيسي بالحديدة غربي اليمن.

وشدد شرف على أهمية الوجود الروسي في حل “الأزمة اليمنية” كونها أحد الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ودولة عظمى وقوية، واصفاً موقفها في “الأزمة السورية” بالمشرف، ومعتبرا إياه مؤشر ثقة بأن “روسيا متى ما كان لها دور في عملية إحلال السلام في اليمن، بالتأكيد سيتحقق”.

وقال شرف إن إعطاء الملف اليمني لروسيا بدلاً من بريطانيا “سيكون مهم جداً في إحداث توازن سياسي أو توازن في المواقف”.

وتمنى وزير خارجية الانقاذ أن “تتضافر جهود العالم ومعها روسيا لإنهاء العدوان ووقف القصف والحرب وإنهاء الحصار”.

وأضاف” نريد فتح المطارات والموانئ والبدء في عملية سياسية سليمة، حتى يعيش الشعب اليمني حياة طبيعية وكريمة”