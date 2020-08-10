البرلمان اليمني يطالب بتحرك دولي عاجل في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر مجلس النواب اليمني، الأحد، من تفاقم الأوضاع المأساوية والكارثية في اليمن، داعياً الى تحرك دولي عاجل الى فتح المطارات والموانئ وإيصال المساعدات وإنهاء الحرب والحصار.

وأشار البرلمان في البيان الصادر عنه إلى “ما يعانيه اليمن من انتشار للأمراض والأوبئة بسبب استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دولياً، إضافة إلى تفشي وباء كورونا وكارثة استمرار تدفق السيول بسبب غزارة الأمطار التي جرفت منازل المواطنين وشردت العديد من الأسر من منازلها بالتزامن مع صلف وتعنت دول العدوان واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية “.

وقال إن كل ذلك “يضاعف حجم الأعباء على كاهل الشعب اليمني”.