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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي صحيفة دولية تكشف موعد خروج شركة MTN من اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ صحيفة دولية عن موعد انسحاب مجموعة شركة MTN من البلاد وذلك بعد إعلان الشركة الأم إنهاء عملياتها في اليمن وبيع حصتها ومغادرة البلاد. ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مسؤول محلي في فرع شركة MTN للاتصالات في اليمن الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن “الخروج لن يكون في المدى القريب وإنما على المدى المتوسط خلال الخمس السنوات القادمة، والانسحاب لا يعني إنهاء الشركة بل انتقالها إلى مستثمر جديد محلي أو خارجي”. خروج 65% من سعات الانترنت الدولية في اليمن عدن.. عودة تدريجية للكهرباء بعد خروج كلي لمحطات توليد الطاقة في خطابه للشعب اليمني.. رئيس الجمهورية يشيد بإنجاز آلية اتفاق الرياض ويؤكد الإلتزام بالتصدي للحوثيين وأكد المصدر المسؤول أن خروج المجموعة من اليمن لن يبدأ قبل عام 2024، وخلال الأعوام المقبلة سيتم تقييم الموقف مجدداً. ويوم الجمعة أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN روب شوتر في مؤتمر صحافي الخروج من الشرق الأوسط والبدء في خطوات للانسحاب من ثلاث دول هي اليمن وسورية وأفغانستان وأنها تتطلع إلى الخروج من هذه الأسواق في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة. صحيفة دولية عن موعد انسحاب مجموعة شركة MTN من البلاد وذلك بعد إعلان الشركة الأم إنهاء عملياتها في اليمن وبيع حصتها ومغادرة البلاد. ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مسؤول محلي في فرع شركة MTN للاتصالات في اليمن الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن “الخروج لن يكون في المدى القريب وإنما على المدى المتوسط خلال الخمس السنوات القادمة، والانسحاب لا يعني إنهاء الشركة بل انتقالها إلى مستثمر جديد محلي أو خارجي”. خروج 65% من سعات الانترنت الدولية في اليمن عدن.. عودة تدريجية للكهرباء بعد خروج كلي لمحطات توليد الطاقة في خطابه للشعب اليمني.. رئيس الجمهورية يشيد بإنجاز آلية اتفاق الرياض ويؤكد الإلتزام بالتصدي للحوثيين وأكد المصدر المسؤول أن خروج المجموعة من اليمن لن يبدأ قبل عام 2024، وخلال الأعوام المقبلة سيتم تقييم الموقف مجدداً. ويوم الجمعة أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN روب شوتر في مؤتمر صحافي الخروج من الشرق الأوسط والبدء في خطوات للانسحاب من ثلاث دول هي اليمن وسورية وأفغانستان وأنها تتطلع إلى الخروج من هذه الأسواق في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة.

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