شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة بين غدر الشرعبي وغزوان المخلافي داخل مدينة تعز ... سقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل مواطن واصيب اخرون جراء الإشتباكات داخل المدينة بين فصيلين يتبعون غدر الشرعبي ، وغزوان المخلافي الموالين لجماعة الإخوان في تعز .

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات الدائرة منذ ساعات حتى كتابة الخبر بين مسلحين تابعين للمدعوا غزوان المخلافي وبين مسلحين يتبعون المدعو غدر الشرعبي ،الممولين من قيادات اخوانية تسببت بسقوط قتلى وجرحى .

وأوضحت المصادر أن المعارك تمركزت في جولة سنان ، وأمام فندق المختار ، وفي محيط التحرير الاسفل وشارع المغتربين ، تسببت بالهلع والفزع في اوساط المواطنين ، وجعلت اصحاب المحلات يفرون من اماكنهم خوفا من الموت .

المصادر أكدت أن ارتفاع عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة وسط استمرار المعارك بين الطرفين ، مؤكدين أن الضحايا في الشوارع ولم تتدخل أي قوة أمنية أو عسكرية لفض الاشتباكات .

وتأتي المعارك داخل المدينة في الوقت الذي تنشغل فيه القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للاخوان بمعاركها الجانبية في ريف تعز ضد المخالفين لمشروعها الاستحواذي .