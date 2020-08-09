لقاء بسيئون يناقش الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء اليوم بسيئون تعزيز العلاقة التكاملية بين الجهات المختصة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية في مناطق وادي وصحراء حضرموت.



وكرس اللقاء الذي ضم مدير الامن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ومدراء المنشآت السياحية، لمناقشة سبل العمل المشترك لتلافي أي قصور يبرز أثناء القيام بالمهام الأمنية حول المنشئات السياحية.

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ونوه وكيل المحافظة عصام حبريش بالخدمات التي تقدمها المنشئات السياحية لزوار وادي حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد والإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا.. مشيرا الى ان السلطة المحلية بصدد انشاء برنامج الكتروني يربط جميع المنشئات السياحية بشبكة الكترونية تسهل عمل الجهات المختصة، وسرعة الحصول على المعلومة.

وشدد الوكيل الكثيري على أهمية التقيد بالتعليمات واللوائح المنظمة لاستقبال النزلاء إلى المنشآت السياحية وتنظيم عملية النزول من قبل ممثلي الوحدات الأمنية على المنشئات السياحية بما يكفل القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.. مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وكان مدير مكتب السياحة بالوادي والصحراء علي السقاف قد أشار إلى أهمية اللقاء لاطلاع السلطة المحلية بالوادي والصحراء على الأنشطة السياحية والذي يعكس المستوى العالي لديهم بأهمية النشاط السياحي في مجرى العمل التنموي في البلاد..لافتا الى أن المنشئات السياحية بوادي حضرموت توفر قرابة 256 فرصة عمل .