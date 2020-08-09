شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة يمنية تنافس مدن اوروبية سياحياً هذه الايام ... في واقعة نادرة لم تحدث من قبل بتحول صحراء قاحلة إلى سجاد أرض أخضر وشلالات مذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحولت صحراء قاحلة في محافظة ابين الى مروج خضراء في واقعة نادرة لم تحدث منذ سنوات. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وتحولت صحاري منطقة قرن الكلاسي الى مروج خضراء عقب هطول امطار غزيرة خلال الاشهر الماضية. واظهرت صور التقطت للصحراء وقد اكتست حلة خضراء.

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