شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة واضحة للنيزك الذي سقط في ضواحي العاصمة صنعاء وأضاء سماء اليمن وخبراء الفلك يكشفون حقيقته (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء يمنيون في علم الفلك، عن حقيقة الجسم الغريب والساطع الذي أضاء، مساء اليوم السبت، سماء العاصمة صنعاء وبعض المحافظات شمال اليمن.

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وقال الفلكي محمد عياش إن “الضوء الفسفوري المُتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن خلال بِضع ثواني (عند الساعه 08:07 من مساء اليوم)، هو ناتج عن إحتراق بعض الصخور النيزكيه في الغلاف الجوي”.

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من جانبه، أوضح الفلكي عدنان الشوافي، أن الجسم الذي أنار سماء اليمن مساء اليوم السبت بحسب ما ورد من شهود العيان ووصفهم فإن ذلك الضوء هو نيزك والضوء ناتج عن احتراق أجزاء منه نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي.

وكانت مصادر محلية قد أفادت في وقت سابق عن مشاهدة ضوء غريب وساطع جداً في سماء ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء وأعقبه سماع صوت إنفجار قوي وعنيف للغاية.

وأكد سكان محليون في مناطق محيطة بالعاصمة صنعاء عن مشاهدتهم لضوء غريب في السماء بلون ما بين أخضر وأزرق، وأضاء السماء بشكل غير مسبوق لحظة سقوطه باتجاه الأرض.

وتحدثت مصادر على أن الجسم المجهول والمضيء هو نيزك سقط من السماء في ضواحي شمال محافظة صنعاء.