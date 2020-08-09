شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجتاز نابولي ويبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برشلونة يجتاز نابولي ويبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال !

— TUDN USA (@TUDNUSA) Gol del Napoli... ¡Pero anulado por fuera de lugar! 😱



Respira el Barcelona en el final del partido. 👀@FCBarcelona_es 3(4)-(2)1 @sscnapoliES #Barcelona | #Napoli | #UCL



🔴 En vivo

📺 TUDN | @unimas

📲 Síguelo aquí 👉 https://t.co/5O259OVVvw pic.twitter.com/y4RaSrdtao — TUDN USA (@TUDNUSA) August 8, 2020 برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير/ شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تأهل نادي برشلونة الإسباني، إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الإيطالي، نابولي، في إياب دور الستة عشر وحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت. وجاءت الأهداف الثلاثة لبرشلونة عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا، بحسب رويترز .— TUDN USA (@TUDNUSA)برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير/ شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 7-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يجتاز نابولي ويبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.