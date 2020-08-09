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عدن - ياسمين التهامي - برشلونة يجتاز نابولي ويبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال !
— TUDN USA (@TUDNUSA)
برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير/ شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 7-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر.
Gol del Napoli... ¡Pero anulado por fuera de lugar! 😱— TUDN USA (@TUDNUSA) August 8, 2020
Respira el Barcelona en el final del partido. 👀@FCBarcelona_es 3(4)-(2)1 @sscnapoliES #Barcelona | #Napoli | #UCL
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