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عدن - ياسمين التهامي - كيف يتم نقل المركبات العسكرية بالمروحيات؟... فيديو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ز المروحيات العسكرية عن الطائرات ثابتة الأجنحة، بقدرتها على الهبوط في أي مكان، والإقلاع العامودي دون الحاجة إلى مدارج ثابتة. ورغم أن الطائرات ثابتة الأجنحة تتميز بالسرعة والمدى الكبير، إلا أن المروحيات العسكرية تصبح الاختيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بدعم القوات البرية، أو المشاركة في إبرار قوات خاصة خلف خطوط العدو. وتتميز المروحيات بقدرتها على مرافقة القوات البرية خلال القتال، حيث يمكنها توفير الدعم اللوجيستي جوا عندما يتم قطع طرق الإمداد للقوات خلال الحرب، أو إخلاء الجرحى. وفي بعض المهام العسكرية يكون دور المروحيات هو نقل الجنود وعتادهم العسكري بما فيه المركبات المدرعة إلى مناطق العمليات. ويظهر مقطع فيديو لإحدى المروحيات العسكرية خلال نقل مركبة مدرعة من إحدى المواقع العسكرية، بينما يظل مجموعة من الجنود على الأرض خلال العملية. Lifting a vehicle with a helicopter ✈️ pic.twitter.com/v2Oi4JmFTr — AircraftYTube ✈️ (@AircraftTube) August 8, 2020 وتتدرب بعض القوات العسكرية على إجراء عمليات إنزال خلف خطوط العدو واستخدام بعض المركبات للوصول إلى أهدافهم، ثم إخلاءها بعد إتمام العملية كما يظهر الفيديو. ز المروحيات العسكرية عن الطائرات ثابتة الأجنحة، بقدرتها على الهبوط في أي مكان، والإقلاع العامودي دون الحاجة إلى مدارج ثابتة. ورغم أن الطائرات ثابتة الأجنحة تتميز بالسرعة والمدى الكبير، إلا أن المروحيات العسكرية تصبح الاختيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بدعم القوات البرية، أو المشاركة في إبرار قوات خاصة خلف خطوط العدو. وتتميز المروحيات بقدرتها على مرافقة القوات البرية خلال القتال، حيث يمكنها توفير الدعم اللوجيستي جوا عندما يتم قطع طرق الإمداد للقوات خلال الحرب، أو إخلاء الجرحى. وفي بعض المهام العسكرية يكون دور المروحيات هو نقل الجنود وعتادهم العسكري بما فيه المركبات المدرعة إلى مناطق العمليات. ويظهر مقطع فيديو لإحدى المروحيات العسكرية خلال نقل مركبة مدرعة من إحدى المواقع العسكرية، بينما يظل مجموعة من الجنود على الأرض خلال العملية.وتتدرب بعض القوات العسكرية على إجراء عمليات إنزال خلف خطوط العدو واستخدام بعض المركبات للوصول إلى أهدافهم، ثم إخلاءها بعد إتمام العملية كما يظهر الفيديو.

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