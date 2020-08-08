شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز صنعاء ..رجل يقتل نجله وزوجته بدم بارد في الشارع العام ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم احد سكان حي البليلي بالعاصمة صنعاء اليوم على ارتكاب جريمة شنعاء، تمثلت في قتل ابنه وزوجته وفي الشارع وبدم بارد.

وتباينت أسباب قيام ذلك الشخص بتلك الجريمة، فاطراف من الحي تقول انه يعاني من أزمة نفسية منذ فترة، وآخرون قالوا انه عاد مؤخرا من أحد الجبهات الحوثية التي كان مشاركا فيها. حيث تغيرت طباعه وأخلاقه بعد عودته بشكل ملحوظ.

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وأضافت المصادر ان أفرادا في الزي أجهزة الامن وصلوا الحي وقاموا باعتقال الجاني.