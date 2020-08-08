شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز صنعاء ..رجل يقتل نجله وزوجته بدم بارد في الشارع العام ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدم احد سكان حي البليلي بالعاصمة صنعاء اليوم على ارتكاب جريمة شنعاء، تمثلت في قتل ابنه وزوجته وفي الشارع وبدم بارد.
وتباينت أسباب قيام ذلك الشخص بتلك الجريمة، فاطراف من الحي تقول انه يعاني من أزمة نفسية منذ فترة، وآخرون قالوا انه عاد مؤخرا من أحد الجبهات الحوثية التي كان مشاركا فيها. حيث تغيرت طباعه وأخلاقه بعد عودته بشكل ملحوظ.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وأضافت المصادر ان أفرادا في الزي أجهزة الامن وصلوا الحي وقاموا باعتقال الجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة تهز صنعاء ..رجل يقتل نجله وزوجته بدم بارد في الشارع العام ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.