شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يتوقع أمطارًا أكثر غزارة على أربع محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مركز الأرصاد اليوم هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الواقعة ضمن السلسلة الجبلية الغربية من الشمال إلى جنوب اليمن.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأمطار سوف ستكون أكثر غزارة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، كما قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

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ولفت المركز إلى أن أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها قد تشهد هطول أمطار متفرقة، فيما ستتراوح الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى مابين 20 إلى 40 عقدة.

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وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت 6 ملم في المحويت، و1.6 ملم في المعافر (تعز).

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية داعيًا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية.

يشار إلى أن سيول الأمطار خلفت خسائر مادية وبشرية الأسبوع الماضي في محافظة مأرب أعلنت عنها أمس اللجنة المكلفة من السلطة المحلية برصد أضرار سيول الأمطار في كافة مديريات المحافظة.

وشهدت مختلف المحافظات اليمنية أمطارًا غزيرة خلال الأسبوع الماضي ومازالت مستمرة حتى اليوم خاصة في محافظة صنعاء والحديدة الواقعتين تحت سيطرة جماعة الحوثي وكانت الأخيرة الأكثر تضررًا من سيول الأمطار التي خلفت خسائر كبيرة حيث جرفت السيول مئات المزراع وهدمت مئات المنازل وأدت إلى وفاة العشرات من المواطنين.