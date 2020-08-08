شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو من حادث تحطم الطائرة القادمة من دبي و انشطارها الى نصفينن وعلى متنها 191 و وهذا مصيرهم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحطمت طائرة هندية، الجمعة، إثر هبوطها بمطار كاليكوت الدولي، جنوبي الهند وسط أمطار غزيرة.

وقال متحدث باسم شركة إير إنديا إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 5 قتلى ونحو 35 مصابا بين الركاب البالغ عددهم 191 إثر تحطم الطائرة.

وقالت وزارة الطيران المدني الهندية، في بيان، إن طائرة إير إنديا إكسبريس كانت قادمة من دبي وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط. وكان على متن الطائرة 10 أطفال. وأضافت الوزارة "بحسب التقارير الأولية، عمليات الإنقاذ مستمرة ويجري نقل الركاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية". ولم ينشب حريق في الطائرة، بحسب البيان.

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وذكرت قنوات تلفزيون أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين عندما تجاوزت المدرج وسقطت في واد. وتم الإعلان عن أن قائد الطائرة الكابتن ديباك فاسانت ساتيه من بين القتلى في الحادث. وتشير بيانات الطائرة إلى أنها من طراز بوينج 737 (8HG)، وتعمل منذ 13 عاما، وتابعة لشركة إير إنديا إكسبريس الهندية. وعثرت فرق الإنقاذ، التي هرعت إلى موقع الحادث، على طفل بمفرده وسط حطام الطائرة المنكوبة، وسارع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر صورته على أمل العثور على ذويه.