شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..قبائل" دهم الحمراء" اقوى قبائل الجوف واليمن توجه الانذار الأخير للحوثيين بالانسحاب الفوري..وشيخ بارز يكشف عن متغيرات وشيكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة في حسابه الشخصي بشبكة "تويتر"وجه فيها انذارا للحوثيين بسرعة الانسحاب من الجوف لتجنب السحق بعد تدشين قبائل " دهم الحمراء " مطارحها ".

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed



" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "بعد أن دشنت قبائل دهم الحمراء مطارحها في الجوف ما على مليشيا الحوثي إلا الرحيل منها أوسيتم سحقها في صحاري ووديان وجبال الجوف ولن يستطيع حمايتها أحداً مهماً كان وللعلم مشائخ الجوف الموالون للحوثي يعرفون جيداً ماذا يعني تدشين قبائل دهم الحمراء لمطارحها".

وأعتبرت مصادر قبلية في تصريحات لـ" اليمني اليوم " ان تدشين قبائل دهم الحمراء لمطارحها يعد بمثابة انذار أخير للحوثيين بالانسحاب والمغادرة أو مواجهة حرب شعواء هم اقدر على حسمها كونهم اصحاب الأرض ويمتلكون قدرات قتالية وبأس شديد في القتال".

