شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وفاة وزير خارجية اليمن الديمقراطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي عصر اليوم الجمعة في العاصمة عدن د.عبدالعزيز الدالي وزير خارجية جمهورية اليمن الديمقراطية . وقالت مصادر مقربة أن الدالي توفي بنوبة قلبية مفاجئة.

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