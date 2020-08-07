شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سقف نفق شهير وسط صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور من صنعاء عن هبوط سقف نفق شهير وسط صنعاء.

وقال مواطنون إن نفق جولة تعز وسط صنعاء هبط جراء الامطار والسيول التي تشهدها العاصمة صنعاء.

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ونفق جولة تعز يتفرع إلى فرعين، احدهما باتجاه باب اليمن والآخر باتجاه الصافية، ومن الصورة يظهر ان النفق المتفرع باتجاه الصافية هو من سقط.



وتعاني معظم الانفاق في صنعاء من الإهمال وخاصة عند هطول الامطار تظل المياه بداخل الأنفاق ايام طويلة دون ان يتم سحبها.



وقال مواطنون بصنعاء إن الامطار التي شهدتها المدينة يوم امس وامس الأول أدت إلى تعطل كلاً من نفق الرئاسة ونفق المصباحي، وجولة تعز، وقطعت شوارع حدة وخاصة عند جولة حدة المدينة، واحدثت خراباً كبيراً في حارة السد بنقم ونجم عنها خسائر مادية كبيرة وبشرية.