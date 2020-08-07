شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل للمغتربين اليمنيين في السعودية.. هذا ما يحدث هذه اللحظة بمدينة جدة - (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق، الخميس، في ساحة محطة قطار الحرمين السريع بمدينة جدة غربي السعودية.

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وأفادت إدارة مشروع قطار الحرمين، في بيان عبر “تويتر”، بأن “الحريق اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة للمقاول (مقاولون يعملون في إنشاءات تتعلق بمشروع قطار الحرمين) في حي السليمانية بجدة”.

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وأضاف البيان، أن “الدفاع المدني سيطر على الحريق بالكامل، دون تسجيل أي إصابات، أو خسائر في الأرواح”، دون ذكر لحجم التلفيات أو تقديرات بقيمتها.

وفي وقت سابق الخميس، قال جهاز الدفاع المدني السعودي، عبر “تويتر” إن “حريقا اندلع في عدد من البركسات (منازل متنقلة) متخذة كمكاتب إدارية، في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الحريق داخل محطة قطار الحرمين، وحضورا كثيفاً للأجهزة الأمنية.

ويعد هذا الحريق الثاني، الذي ينشب في قطار الحرمين، إذ اندلع الأول، في سبتمبر/أيلول الماضي، ما أدى إلى تلفيات واسعة بمحطة جدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، انطلقت أولى الرحلات الرسمية لقطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسط توقعات بنقل 60 مليون راكب سنويا، خاصة في موسم الحج.