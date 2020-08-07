شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب وتحليق كثيف لطيران التحالف ووساطة قبلية للتهدئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن وساطة قبلية تمكنت قبل لحظات من إيقاف الاشتباكات مسلحة بين قبائل آل هيان وقبائل آل سبيعان والتي استمرت حتى مغيب شمس اليوم الجمعة في محافظة مأرب شرقي اليمن .

وأشارت المصادر إلى أن الاشتبكات الدائرة بين قبليين بوادي الخشعة بمحافظة مأرب شرق اليمن شهدت معارك عنيفة بمختلف الأسلحة بين قبائل المنطقة . . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements ولفتت المصادر إلى أن طيران التحالف العربي حلق فوق سماء مأرب تزامنا مع الاشتباكات الدائرة في وادي الخشعة . الخط الساخن وأعربت المصادر عن قلقها البالغ مخافة فشل الوساطة وتجدد الاشتباكات العنيفة بين قبائل آل هيان وقبائل آل سبيعيان نتيجة اعتراض عددا من مشايخ آل هيان بالصلح الذي اقترحته الوساطة على الجانبين .

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