شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في حزم الجوف .. سيطرة كاملة للشرعية ورفع علم النصر من فوق منزل اللواء العكيمي (تفاصيل متسارعة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية اليوم الخميس، من تحرير مدينة الحزم مركز عاصمة محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقالت مصادر ميدانية قولها إن افراد الجيش يطوقون في الأثناء مبنى المحافظة بعد سيطرتهم على مدينة الحزم ومنزل محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي. وبحسب المصادر فإن المعارك تدور على أشدها بين أفراد الجيش وجماعة الحوثي، بالحزم في محاولة من الأخيرة لمنع استعادة الجيش مركز المحافظة.

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