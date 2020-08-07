شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها. ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) • شاهدو أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم على قناة MBC وجعلت "جورج قرداحي" والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو» • بعد نشر صورها وهي على سرير النوم .. الفنانة نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط الحمراء من جديد وتظهر بفيديو فاضح وهي شبه عارية على البحر ..شاهد • ظهرت شبه عارية وصدمت الجميع بجسدها المثير .. نجمة مسلسل أرطغرل تنشر صور فاضحة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد • شاهد : صور صادمة للفنانة ياسمين صبري مع هذا الشخص قبل زواجها من ابو هشيمة ..وردت فعل صادمة من الأخير • ظهور صادم لنجمة "طيور الجنة" ..شاهد كيف اصبح شكلها بعد ان بلغت سن المراهقة وتخلت عن الحجاب .."صور" • الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون بدون "ملابس داخلية" وتعلق: لم أخلق لأكون خفية ..شاهد • برنامج "رامز مجنون رسمي" مجرد تمثيل .. أشهر ضيوف البرنامج يدلي باعتراف خطير ويكشف المستور ويضع قناة MBC والفنان رامز جلال في ورطة وموقف محرج ..شاهد Advertisements • على قناة MBC ..متسابقة محجبة تشارك في برنامج "ذا فويس" وتذهل لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..ظهرت كأنها حورية من الجنة والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امام جمالها فحدث المفاجأة على المسرح ..شاهد الفيديو • هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة غادة عبدالرزاق قبل عمليات التجميل ..سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذة الصور • حادثة صادمة لأول مرة في السعودية .. مريض يسرق سيارة الاسعاف ويهرب من المستشفى .."فيديو" • كيف تحولت ليلة العمر إلى كابوس.. عروس لبنان تكشف تفاصيل ما حدث لها بعد انفجار بيروت • السعودية : جريمة بشعة تهز مكة المكرمة ..شاهدو تفاصيل مروعة لما حدث • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية "غريبة" لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه. #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c22"> #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c22">

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كانت هذه تفاصيل خبر أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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