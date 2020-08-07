شكرا لبحثكم عن خبر الحزب الاشتراكي اليمني يكشف التوزيع الحقيقي لحقائب الجنوب في الحكومة المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم، توضيحا حول ادعاء الانتقالي بحصوله على حصة الحزب في الحكومة بعد تنازل الاخير.

واوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح لموقع" الاشتراكي نت" ان الحزب لم يتنازل عن حصته في الحكومة لأي كان.

واستغرب المصدر من تصريحات لمسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي التي أغفلت حصة الحزب من الحقائب الوزارية التابعة للجنوب والتي جرى الإتفاق عليها ضمن إتفاق الرياض الأخير.

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واضاف " طالعنا الحديث الذي أجراه علي الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم مع موقع “إرم نيوز” ولفت انتباهنا إغفاله ذكر الحزب الاشتراكي اليمني عند روايته عن حصص المقاعد في الجنوب.

واكد أن الإتفاق تم على توزيع حصص الجنوب، بواقع حقيبتين وزاريتين سياديتين لرئيس الجمهورية، وأربع حقائب للمجلس الانتقالي، وحقيبة وزارية لكلا من الحزب الاشتراكي اليمني، والمقاومة الجنوبية، وحزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة، وسقطرى.

واعتبر أن أي “رواية أخرى غير ذلك تتعسف الحقيقة، ولذا وجب التوضيح والتنبيه”.

وأكد أن هذا التوضيح “يعد ردا أيضا على التخرصات السابقة التي قالت إن الاشتراكي تنازل عن حصته أو (باع ؟!) مقعده لأي كان”.