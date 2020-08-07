شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يطلقون اول حملة شعبية لدعم لبنان ويتجاهلون تهامة وما حل بها ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلقُت الميليشيا الحوثية يوم الخميس عبر عدد من الإذاعات المحلية التابعة لها حملة للتضامن مع الشعب اللبناني لنهب اموال الشعب اليمني بطريقة جديدة .

وقال عددا من المستمعين لـ”المشهد اليمني” اليوم الخميس إن إذاعة صنعاء بثت من خلال “البرنامج العام”، وإذاعة الحكمة اليمانية و”إذاعة سام” تحت إسم مبادرةً شعبيةً لمدِّ يد التضامن والأخوّة لأشقائنا اللبنانيين في محنتهم .



وأضافوا القول أن الإذاعات دعت الجماهير اليمنية للمشاركة الكبيرة والفاعلة في حملةِ دعمٍ ماليٍّ للمتضررين في لبنان جراءَ الحادث الذي تعرضت له يوم أمس الأول بعد تفجير مرفأ لبنان .

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وأكدوا عن بدء هذه الإذاعات في استقبال الدعمِ المالي للبنانيين والذي حددته الميليشيا لمدةِ أسبوعٍ كامل – من الخميسِ إلى الخميس .

واستغرب المستمعون من بث الميليشيا للحملة في مجتمع يعاني من الفقر والعوز والذي تسببت فيه الميليشيا الحوثية بعد انقلابها على السلطة مؤكدين أن هذه الحملة قد تكون مجرد غطاء للتخادم الخفي الحوثي مع حزب الله المصنف في قائمة الارهاب.ونسوا تهامة التي نكب اهلها ودمرت منازلهم ونفقت مواشيهم بسبب الامطار والسيول الغزيرة التي جرفت كل ما امامها !

تهامة تهامة